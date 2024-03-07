Результати не доводять, що пластикові частинки стали причиною серцевих нападів та інсультів, оскільки пацієнти могли зазнати впливу інших факторів ризику.

Лікарі забили на сполох з приводу потрапляння крихітних частинок пластику до організму людини після того, як з'ясувалося, що люди з більш високим рівнем пластику в кровоносних судинах мають більший ризик інсульту, серцевого нападу і більш ранньої смерті.

Вчені вже давно знають, що мікропластик потрапляє в наш організм через їжу, яку ми їмо, воду, яку п'ємо, і повітря, яким дихаємо, пише Sky News.

Мало що відомо про вплив, який вони можуть чинити на здоров'я, але нова стаття, опублікована в четвер, може ознаменувати "крок вперед" у розумінні вчених.

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Дослідження показало, що пацієнти з мікро- або нанопластиками в жирових бляшках кровоносних судин з набагато більшою ймовірністю перенесуть інсульт, більш ранню смерть або серцевий напад, ніж ті, чиї судини не були забруднені пластиком.

Дослідники виявили пластик у кровоносних судинах майже у трьох із п'яти (58%) із 304 пацієнтів, які взяли участь у дослідженні в Італії. Результати були опубліковані в рецензованому Медичному журналі Нової Англії (NEJM).

Результати не доводять, що пластикові частинки стали причиною серцевих нападів та інсультів, оскільки пацієнти могли зазнати впливу інших факторів ризику. Але вони перегукуються з іншими дослідженнями, які засвідчили, що мікропластик шкодить клітинам людини, опублікованими Медичною школою Галл-Йорка та Університетом Галла 2021 року.

Професор Річард Томпсон із Міжнародного відділу дослідження морського сміття Плімутського університету заявив: "Наші лабораторні дослідження показали, що протягом кількох годин нанопластики можуть поширюватися з травного тракту через систему кровообігу по всьому тілу морських організмів".

Він додав: "Тому, можливо, не дивно, що нещодавні дослідження показали наявність мікро- і нанопластиків у крові та тканинах людини. Ця стаття є ключовим кроком вперед, допомагаючи довести потенційну шкоду, пов'язану з цим".

Доктор Даня Бахбахі, клінічний викладач акушерства та гінекології Брістольського університету, сказала, що дослідження "може стати кроком вперед у нашому розумінні".

Але вона заявила, що в проблемах зі здоров'ям можуть бути винні й інші чинники, як-от соціально-економічні дані, які пов'язані з ішемічною хворобою серця.

"Необхідно провести подальші більш масштабні дослідження в різних географічних точках, щоб побачити, чи повторюються ці результати", - додала вона.

Забруднення мікропластиком

Згідно з новим звітом ОЕСР, у світі виробляється дедалі більше й більше пластику, тільки 9% якого успішно переробляється, а більша частина опиняється на звалищі, спалюється або потрапляє в навколишнє середовище.

У 2022 році уряди 175 країн погодилися підготувати міжнародну юридично обов'язкову угоду про припинення пластикового забруднення. Її мали завершити до 2024 року, але переговори тривають.

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