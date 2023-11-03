У деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією і вони не потребують лікування.

У 2023 році суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів порівняно з попередніми роками, що може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я за результатами наради з департаментами охорони здоров’я та керівниками перинатальних центрів і пологових відділень.

Зазначається, що пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта. За попередніми розрахунками Національної служби здоров’я України, за приблизно 30% дітей здійснювалась подвійна оплата медзакладам.

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Міністр охорони здоровя Віктор Ляшко зазначив, що пакет складних неонатальних випадків має спонукати надавати медичну допомогу у приймаючому закладі, але лікарні перенаправляють маленьких пацієнтів у дитячі лікарні, і діти страждають під час транспортування.

"Лікарні, законтрактовані на надання перинатальної та неонатальної допомоги, мають у першу чергу дбати про пацієнтів, а не про отримання коштів від НСЗУ за начебто "хворих" дітей", - сказав Ляшко.

У МОЗ повідомили, що у середньому по країні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування.

"В окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до 7 дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що в деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для "лікування".

У повідомленні сказано, що близько 200 тисяч жінок щороку народжують в Україні.

Породіллі отримують допомогу у рамках трьох пакетів послуг, які контрактуються Національною службою здоров'я України: "Стаціонарна медична допомога без проведення хірургічних операцій", "Медична допомога при пологах" та "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках". Кожен із них гарантує безоплатні послуги для пацієнта.

Догляд за новонародженими - новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні з жовтня ввели безкоштовний неонатальний скринінг новонароджених на 21 спадкове захворювання.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомляв, що раніше новонароджених українців безоплатно перевіряли на 4 спадкові хвороби – гіпотиреоз, фенілкетонурія, адреногенітальний синдром, муковісцидоз.

За інформацією міністра, забір крові проводять у перші 48-72 години життя немовляти та передають на дослідження до створених сучасних центрів неонатального скринінгу. Якщо в немовляти раптом виявлено відхилення від нормальних показників, про це повідомляють батьків та призначають подальші дослідження чи лікування.

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