В Ужгороді на Закарпатті після кесаревого розтину, померла 29-річна жителька села Довге.
Читайте такожУ Рівненській області померли породілля, у якої був коронавірус, і немовляЯк повідомляє ІА «Закарпатський Діалог», це була друга дитина дівчини.
За словами чоловіка померлої, 16 лютого він привіз дружину в Іршавську районну лікарню. Їх перенаправили до обласної лікарні, де взяли біоматеріал на ПЛР-тестування та встановили діагноз COVID-19. Саме тут породілля провела останні два тижні свого життя.
Кілька днів тому дівчині зробили кесарів розтин. Дитина народилася живою, а от 29-річна породілля так і не опритомніла від наркозу. Вона померла ввечері, 1 березня.
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