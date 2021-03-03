Вона не опритомніла від наркозу.

В Ужгороді на Закарпатті після кесаревого розтину, померла 29-річна жителька села Довге.

Читайте такожУ Рівненській області померли породілля, у якої був коронавірус, і немовляЯк повідомляє ІА «Закарпатський Діалог», це була друга дитина дівчини.

За словами чоловіка померлої, 16 лютого він привіз дружину в Іршавську районну лікарню. Їх перенаправили до обласної лікарні, де взяли біоматеріал на ПЛР-тестування та встановили діагноз COVID-19. Саме тут породілля провела останні два тижні свого життя.

Кілька днів тому дівчині зробили кесарів розтин. Дитина народилася живою, а от 29-річна породілля так і не опритомніла від наркозу. Вона померла ввечері, 1 березня.

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Автор: УНІАН