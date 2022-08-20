Наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в місті відповідає нормі.

У тимчасово окупований Енергодар було доставлено 25 000 таблеток калію йодиду - препарату, що здатен захистити щитовидну залозу в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Ліки закупили коштом обласного бюджету.

"Те, що Запорізька АЕС знаходиться в руках військових терористів, і на ядерному об’єкті регулярно відбуваються збройні провокації, змушує нас вживати додаткових заходів безпеки. Тому в Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25000 таблеток калію йодиду - препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - написав він.

Орлов наголосив, що наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в місті відповідає нормі та не треба приймати препарат для профілактики.

"Тільки за командою, в разі реально підтвердженої небезпеки… Сподіваюся, що команди щодо прийому цього препарату ви ніколи не отримаєте. Але калію йодид повинен бути в аптечці кожної родини, що перебуває в Енергодарі", - написав Орлов.

Він також пояснив, що отримати препарат можна буде з наступного тижня через сімейного лікаря з розрахунку 1 таблетка 0,125 г на людину.

Нагадаємо, ворог контролює ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.

Росіяни вже не раз обстрілювали територію АЕС і навіть пошкодили ряд об'єктів. Влада України просила про допомогу у вирішенні конфлікту у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС. А ООН готова підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

У разі катастрофи на об'єкті, за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, доведеться евакуювати 400 тисяч жителів з двох областей.

Росія виступає проти демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, прикриваючись "вразливістю" станції. За даними ГУР і американського Інституту вивчення війни, рашисти готують теракт на атомній електростанції під фальшивим прапором.

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