Є висока ймовірність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті.

Отримано нові підтвердження інформації про підготовку російськими окупантами терористичного акту на території Запорізької атомної електростанції 19 серпня.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР, 18 серпня на вечірніх зборах керівництва ЗАЕС були відсутні представники "Росатому", які з моменту окупації брали участь у всіх таких нарадах. У ГУР зазначили, що представники "Росатому" "взагалі залишили територію ЗАЕС".

"Враховуючи кількість зброї, яка наразі розташована на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока ймовірність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті", - наголосили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, 18 серпня російське військове командування погрожувало зупинити роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

До цього в Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може статися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Україну.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, Росія готує на 19 серпня провокацію на Запорізької АЕС.

Персонал Запорізької атомної електростанції закликав світ не допустити непоправного через безвідповідальність і божевілля російських окупантів.

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