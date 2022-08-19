Росія розмістила військову техніку просто біля ядерного реактора станції.

Росія готує фейкову операцію, щоб звинуватити Україну в атаці на найбільший в Європі ядерний об'єкт – Запорізьку АЕС.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні командувач військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що українські сили готуються до провокації на Запорізькій АЕС і що провокація повинна збігтися з приїздом в Україну генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Кирилов звинуватив українські сили в підготовці цієї провокації, щоб звинуватити Росію в тому, що вона влаштувала ядерну катастрофу, і створити навколо АЕС зону відчуження шириною 30 км.

"Брифінг Кирилова, який був підкріплений (заявами – ред.) Міноборони РФ, збігається з повідомленнями про те, що російська влада заборонила співробітникам російських АЕС виходити на роботу 19 серпня", - відзначають аналітики.

В Інституті також звертають увагу на кадри, що просочилися з території станції, про розміщення окупантами військової техніки поблизу ядерного реактора АЕС.

"Російські сили створюють умови, щоб влаштувати провокацію на станції і змістити інформаційний наратив, щоб звинуватити Україну в майбутніх операціях на території станції", - вважають експерти.

Про це раніше говорили і в українській розвідці. Згідно з зібраними розвідданими, територію станції несподівано покинули співробітники "Росатому".

Росіяни хочуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об'єкті. "До того ж, приурочити цей злочин прибуттю в Україну генерального секретаря ООН", - йшлося в повідомленні розвідників.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Нагадаємо, 18 серпня російське військове командування погрожувало зупинити роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

До цього в Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може статися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Україну.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, Росія готує на завтра, 19 серпня, провокацію на Запорізької АЕС.

Персонал Запорізької атомної електростанції закликав світ не допустити непоправного через безвідповідальність і божевілля російських окупантів.

Як писав УНІАН, 11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, Невипадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад і ховають важку артилерію між атомними блоками.

Крім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

Своєю чергою генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав РФ вивести війська і військову техніку з території Запорізької АЕС. Він також заявив про необхідність припинити всі бойові дії в районі ЗАЕС і не цілитися в об'єкти станції та її околиці.

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