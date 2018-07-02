До Одеси доставили борт з 13 пораненими українськими військовими, троє - "тяжких" (фото)

Троє українських бійців перебувають у тяжкому стані.

В Одесу прибув літак з українськими військовими, які отримали поранення в зоні проведення ООС на Донбасі.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра. За його словами, до міста доставили 13 поранених. "Зустріли борт! 13 хлопців... 3 важких...", - йдеться у його повідомленні.

Раніше з Дніпра до Львова спеціальним бортом доставили 11-х поранених військовослужбовців ЗСУ.