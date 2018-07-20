У Миколаївській області на базі відпочинку сталося масове отруєння

Наразі проводиться перевірка, що могло спричинити отруєння.

У селі Морське Березанського району Миколаївської області на приватній базі відпочинку "Сан Маріно" сталося масове отруєння.

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По медичну допомогу звернулися 10 осіб - вісім дітей та двоє дорослих, передає прес-служба Миколаївської ОДА.

Постраждалі були негайно госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція. Наразі стан усіх пацієнтів стабільний, середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 липня з дитячого табору "Яструбок" Донецької області з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція", госпіталізовано 84 особи, з них - 68 дітей.