У Миколаївській області на базі відпочинку сталося масове отруєння

17:01, 20 липня 2018
Новини регіонів
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До медиків звернулися 10 осіб / фото УНІАН

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По медичну допомогу звернулися 10 осіб - вісім дітей та двоє дорослих, передає прес-служба Миколаївської ОДА.

Постраждалі були негайно госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція. Наразі стан усіх пацієнтів стабільний, середньої важкості. 

Як повідомляв УНІАН, 17-18 липня з дитячого табору "Яструбок" Донецької області з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція", госпіталізовано 84 особи, з них - 68 дітей.

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Теги: #діти#отруєння#Миколаївщина