На Донеччині різко зросла кількість отруєних у таборі: перевалила за 80 осіб (фото)

Попередній діагноз – «гостра кишкова інфекція».

У Донецькій області з отруєнням госпіталізували 84 особи, у тому числі 68 дітей.

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Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«17 – 18 липня з дитячого табору «Яструбок» села Соснове Лиманського району, з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція», госпіталізовано 84 особи, з них 68 дітей», - йдеться у повідомленні.

Всього в таборі перебувало 134 особи. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

17 липня повідомлялося, що відкрито кримінальне провадження за фактом масового отруєння 60 дітей у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Яструбок», що розташований у с.Соснове Лиманського району.