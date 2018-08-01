Тисячі жертв: стало відомо, від чого в Києві найчастіше помирають

З початку року в столиці від хвороб серця померли понад 8,7 тис. осіб.

У Києві люди масово помирають від хвороб серця. Так, з початку року їхніми жертвами стали понад 8,7 тис. осіб.

Про це в коментарі 44.ua повідомив заступник глави ГУ статистики в Києві Олег Настоящий.

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"Із січня по травень 2018 року в Києві від хвороб системи кровообігу, у тому числі цереброваскулярних хвороб, ішемічної хвороби серця та інших патологій серця померли понад 8,7 тис. осіб", - сказав Настоящий.

Крім того, серед причин смерті населення Києва в 2018 році, як і за аналогічний період 2017 року, перше місце посідають саме хвороби системи кровообігу (63,9% від загальної кількості померлих). Друге - новоутворення (17,1%), третє - хвороби органів травлення (5%), четверте припадає на зовнішні причини смерті (4,2%), п'яте - хвороби органів дихання (2,5%).

Як повідомляв УНІАН, 25 липня в Одесі помер перехожий, якого відмовилася забирати "швидка".