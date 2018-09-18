"Отруєне" весілля на Рівненщині: в офіціанта елітного комплексу виявили сальмонелу, у кухаря - кишкову паличку (відео)
21:04, 18 вересня 2018Новини регіонів
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Аналізи виявили причину масової недуги.
Стала відома причина масового отруєння людей на Рівненщині: в офіціанта виявили сальмонелу, а в кухаря - кишкову паличку.
Отруєння сталося минулого тижня в елітному готельно-ресторанному комплексі, йдеться в сюжеті ТСН.
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Просто з весілля 23 людини поїхали до лікарні з однаковими симптомами. Серед них - наречений та дві дружки. 11-ох навіть довелося шпиталізувати.
Лабораторні дослідження виявили: страви на гулянні були заражені сальмонелою. Нині в лікарні лишаються ще троє хворих, решту виписали.
У поліції тим часом відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей. Власникам закладу загрожує штраф або арешт.
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