"Отруєне" весілля на Рівненщині: в офіціанта елітного комплексу виявили сальмонелу, у кухаря - кишкову паличку (відео)

Аналізи виявили причину масової недуги.

Стала відома причина масового отруєння людей на Рівненщині: в офіціанта виявили сальмонелу, а в кухаря - кишкову паличку.

Отруєння сталося минулого тижня в елітному готельно-ресторанному комплексі, йдеться в сюжеті ТСН.

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Просто з весілля 23 людини поїхали до лікарні з однаковими симптомами. Серед них - наречений та дві дружки. 11-ох навіть довелося шпиталізувати.

Лабораторні дослідження виявили: страви на гулянні були заражені сальмонелою. Нині в лікарні лишаються ще троє хворих, решту виписали.

У поліції тим часом відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей. Власникам закладу загрожує штраф або арешт.