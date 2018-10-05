На Житомирщині з підозрою на сибірку госпіталізовано жінку

В осередку захворювання проведені протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.

У Житомирській області з підозрою на сибірську виразку госпіталізовано 35-річну жительку с. Білка Коростенського району.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.

Читайте такожВ Одеській області госпіталізовані з підозрою на сибірську виразку забили і з'їли хвору корову - ОДА

Згідно з повідомленням, жінку з підозрою на сибірську виразку (шкірна форма) госпіталізували до інфекційного відділення Коростенської ЦРЛ учора, 4 жовтня.

За інформацією хворої, з нею проживає лише чоловік.

Для проведення розслідування випадку захворювання було сформовано бригаду із спеціалістів ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» та розпочато роботу в осередку захворювання. Проведені протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.

З метою встановлення діагнозу під час розслідування було відібрано біоматеріал від хворої, проби з об’єктів довкілля (ґрунт, вода) для проведення лабораторних досліджень. Наразі дослідження тривають.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня В Одеській області госпіталізували п'ять осіб, хворих на сибірку.