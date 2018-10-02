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В Одеській області госпіталізували п'ять осіб, хворих на сибірку

11:48, 02 жовтня 2018
Новини регіонів
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Відомо про п'ятьох госпіталізованих / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній державній адміністрації, спалах захворювання зафіксовано в Саратському районі.

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За попередніми даними, за останні кілька днів госпіталізовані зі шкірною формою хвороби п'ять осіб - всі з села Міняйлівка.

За даними представника ОДА, в даний час вирішується питання про проведення відповідних заходів з локалізації вогнища захворювання тощо.

Довідка УНІАН. Сибірська виразка - особливо небезпечне інфекційне захворювання сільськогосподарських і диких тварин усіх видів, а також людини. Характеризується інтоксикацією, розвитком серозно-геморагічного запалення шкіри, лімфатичних вузлів і внутрішніх органів; протікає в шкірній або септичній формі (також у тварин зустрічаються кишкова і легенева форми).

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Теги: #Одеська область