В Одеській області госпіталізували п'ять осіб, хворих на сибірку
В Одеській області зафіксовано спалах сибірської виразки серед людей, п'ять осіб госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН в Одеській обласній державній адміністрації, спалах захворювання зафіксовано в Саратському районі.
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За попередніми даними, за останні кілька днів госпіталізовані зі шкірною формою хвороби п'ять осіб - всі з села Міняйлівка.
За даними представника ОДА, в даний час вирішується питання про проведення відповідних заходів з локалізації вогнища захворювання тощо.
Довідка УНІАН. Сибірська виразка - особливо небезпечне інфекційне захворювання сільськогосподарських і диких тварин усіх видів, а також людини. Характеризується інтоксикацією, розвитком серозно-геморагічного запалення шкіри, лімфатичних вузлів і внутрішніх органів; протікає в шкірній або септичній формі (також у тварин зустрічаються кишкова і легенева форми).