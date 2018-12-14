У Харкові від грипу померла 9-річна дитина - ЗМІ

Раніше від ГРВІ в Одеській області померла одномісячна дитина.

ЗМІ повідомляють, що у Харкові від грипу померла 9-річна дівчинка.

Про це передає UA:Харків, посилаючись на слова заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я Галини Сіроштан.

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За її словами, дитина мешкала в Харкові. Вона померла 1 грудня в машині швидкої допомоги.

"Висіяли вірус грипу. Патологічний матеріал, який забрали після судово-медичної експертизи. Висіявся сезонний грип", - сказала Сіроштан.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області від риновірусної інфекції померла одномісячна дитина. Це перший випадок смерті від ГРВІ в сезоні осінь-зима 2018-2019 року.