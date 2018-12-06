На Одещині від ГРВІ померла одномісячна дитина

Дитина померла від риновірусної інфекції.

В Одеській області від риновірусної інфекції померла одномісячна дитина. Це перший випадок смерті від ГРВІ в сезоні осінь-зима 2018-2019 року.

Про це у коментарі "Громадському радіо" повідомила завідувачка відділу грипу Центру Громадського здоров’я МОЗ України Оксана Артемчук.

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"Це сталося минулого тижня в Одеській області. Це дитина віком один місяць. Вона померла від риновірусної інфекції, яка підтверджена методом полімеразної ланцюгової реакції", — повідомила Артемчук.

Раніше у МОЗ повідомили, що протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тисяч українців, показники захворюваності наближаються до епідеміологічного порогу. У період з 26 листопада по 2 грудня одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції (ГРВІ).