Одещина: лишаються знеструмленими 15 населених пунктів

В Одеській області залишаються знеструмленими 15 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС, 23 січня аварійно-відновлювальними бригадами обленерго продовжувалися роботи з відновлення електропостачання на території трьох районів області (Ізмаїльський, Болградський, Арцизький), де у ніч на 22 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру) сталося падіння 122 електричних опор, внаслідок чого було знеструмлено 49 населених пунктів.

Для забезпечення електропостачанням важливих об’єктів економіки і життєзабезпечення, доставки до важкодоступних ділянок місцевості працівників та обладнання у постраждалих районах від Головного управління МНС в Одеської області працює мобільна оперативна група.

В Ізмаїльському районі створено штаб з ліквідації наслідків. Розгорнуто пункт обігріву.

Станом на 7.00 вівторка в Ізмаїльському і Болградському районах Одещини залишається відновити електропостачання у 15 населених пунктах.

Об’єкти життєзабезпечення у постраждалих районах працюють у звичайному режимі, усі автошляхи міжміського та приміського руху відкрито.

До відновлювальних робіт залучено всього 63 одиниці техніки і 168 чоловік.

У МНС працює оперативна група.