Змінити це можна лише зупинивши викиди у повітря.

Американські вчені виявили зв'язок між забрудненням повітря, спричиненим лісовими пожежами, і ризиком розвитку деменції. Це виявили, дослідивши медичні записи понад 1,2 мільйона літніх пацієнтів. Таким чином, погане довкілля небезпечне не тільки для здоров'я легень, а й для розуму людей, пише Boise State Public Radio.

Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Neurology, було зосереджене на PM2.5 - дрібнодисперсних часточках діаметром менше ніж 2,5 мікрометра. Виявилось, що на кожен додатковий мікрограм PM2.5 з лісових пожеж на кубічний метр повітря протягом трьох років імовірність розвитку деменції збільшувалася на 18%. За відсутності лісових пожеж PM2.5 підвищував ризик лише на 1%.

Провідна авторка дослідження докторка Холлі Елсер заявила, що це дослідження дуже важливе на тлі зростання кількості випадків цього стихійного лиха через зміни клімату.

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"Оскільки глобальна зміна клімату призводить до того, що лісові пожежі стають дедалі інтенсивнішими та частішими, ці результати дають змогу припустити, що це реальний і небезпечний фактор ризику розвитку деменції", — пояснила вона.

За словами науковиці, частинки лісових пожеж можуть становити більший нейротоксичний ризик, оскільки вони утворюються за вищих температур, мають менший розмір і легше долають гематоенцефалічний бар'єр.

Для зниження ризику впливу вона радить слідкувати за індексом якості повітря (AQI) та обмежити перебування на відкритому повітрі, якщо цей показник перевищує 100. За необхідності перебування на відкритому повітрі варто використовувати маски N95 або KN95, а також використовувати вдома повітряні фільтри.

Як додається, за останні 20 років кількість лісових пожеж збільшилася приблизно на 13%, особливо в таких регіонах, як США, Австралія і Південна Європа. Згідно з дослідженням Інституту світових ресурсів, до 2100 року площа районів, схильних до лісових пожеж, може збільшитися майже на катастрофічні 50%, якщо не обмежити викиди та їхній вплив на клімат.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з новим дослідженням, перед останнім льодовиковим періодом сталось глобальне потепління, яке призвело до зникнення життєво важливих течій Атлантичного океану.

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