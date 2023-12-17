Недавні дослідження показують, що молоко містить амінокислоту - триптофан, яка викликає сонливість, проте не все так однозначно.

Хорошою альтернативою таблеткам для сну може стати стакан теплого молока. Це перевірений часом засіб викликає сонливість у людини.

Однак насправді однозначної відповіді на питання чи допомагає тепле молоко заснути немає. Дослідники розділилися в думках щодо того, чи викликає тепле молоко сонливість, пише The Dailymeal. Недавні дослідження показують, що молоко містить амінокислоту - триптофан, яка викликає сонливість. Однак немає точного зв'язку з тим, що тепле молоко перед сном дійсно допомагає. Аналогічно, ця амінокислота присутня в молоці, навіть коли воно холодне, тому виникає питання, чому саме тепле молоко, а не просто молоко.

Можливо, саме психологія робить з теплого молока потужний засіб для сну.

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Крім того, за даними Американського хімічного товариства, молоко також містить певні пептиди (які складаються з амінокислот), які можуть діяти як природні засоби для зняття стресу. Ці пептиди можуть бути використані в майбутніх засобах для сну. Однак, немає ніяких доказів того, що ці пептиди, що містяться в молоці, стануть більш ефективними, якщо молоко нагріти.

Так що, якщо сонливість викликає не хімічна речовина в молоці, його теплий або холодний стан, то це може бути психосоматика.

Тепле молоко може викликати приємні спогади про дитинство, що дає можливість відчути себе затишно і комфортно, тому це популярний метод засинання. Психологія теплого молока може пояснити, чому воно є ефективним засобом для сну. Тепле молоко може діяти як плацебо, викликаючи у людей сонливість.

За даними National Geographic, відомо, що плацебо впливають на організм, оскільки вони ефективно обманюють мозок, вважаючи, що щось працює так, як ми сподіваємось. Це також може пояснити явище теплого молока і чому люди йому довіряють.

Потрібні додаткові дослідження, щоб так чи інакше правильно визначити, чи викликає тепле молоко сон чи ні. Однак, коли пора лягати спати, склянка теплого молока точно не зашкодить.

Інші корисні для людини напої

Дослідження показують, що вживання великої кількості чашок кави в день покращує роботу мозку.

Також вчені з'ясовували, які напої - кава чи чай корисніші для людини. Вони дійшли висновку, що у поєднанні зі здоровою дієтою і способом життя і чай і кава мають потенційну користь для здоров'я.

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