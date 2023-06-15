Ще у пологовому будинку дівчинці взяли зразки крові для проведення комплексного обстеження на 21 рідкісне захворювання і виявили СМА.

В "Охматдиті" поділились історією дівчинки, якій діагностували спинально м‘язову атрофію (СМА) на другому тижні життя.

Як розповіли у медзакладі, лікування рідкісної генетичної хвороби СМА новонароджена Уляна розпочала на 15-й день життя. Ще у пологовому будинку дівчинці взяли зразки крові для проведення комплексного обстеження на 21 рідкісне захворювання і виявили СМА.

Тоді ж дівчинка була госпіталізована до відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації дітей з перинатальною патологією.

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Як пояснили в "Охмадиті", при природньому перебігу СМА, без лікування у перші 6 місяців життя в дитини з'являються слабкість та атрофія м'язів, затримка розвитку, дихальні розлади, порушення ковтання.

Там зазначили, що найефективнішим є початок терапії в пресимптоматичній стадії, коли ще немає явних клінічних ознак хвороби, саме тоді дітки розвиватимуться нормально. "Варто зазначити, що будь-яка терапія для СМА не повертає втрачене, а зупиняє подальше прогресування... Уляні діагностували хворобу швидко. Адже на той момент дівчинка не проявляла жодних ознак захворювання", – розповілаТетяна Шклярська, лікар Центру орфанних захворювань НДСЛ "Охматдит".

Уляна буде приймати ліки щодня та жити звичайним життям, нормально розвиватися та рости.

Що таке СМА

Спинальна м‘язова атрофія (СМА) - рідкісне генетичне захворювання, що вражає моторні нейрони у спинному мозку, викликає атрофію м’язів, порушення дихання та ковтання. Без належного лікування хвороба невпинно прогресує та може призвести до ранньої смерті. Час початку терапії є надзвичайно важливим у лікуванні СМА, і затримка з початком прийому ліків може мати серйозні наслідки.

СМА належить до переліку захворювань, на які при народженні тепер безкоштовно тестують українців.

Лікування СМА в Україні

4 липня минулого року українські лікарні вперше отримали препарат Spinraza – ліки, здатні врятувати дітей зі СМА. Цей препарат називають однією з "найдорожчих ін’єкцій" у світі. Один флакон Spinraza коштує понад $100 тис. Тоді у МОЗ наголосили, що понад 150 флаконів препарату тепер наявні у тринадцяти лікарнях країни.

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