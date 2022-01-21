Міністр пояснив, що індикатори МОЗ, які сигналізують про необхідність запровадження іншого рівня епіднебезпеки, не прив’язані до кількості інфікованих.

На межі потрапляння до "червоної" зони епідемічної небезпеки станом на сьогодні перебувають Рівненська та Чернівецька області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, у Львівській області три дні поспіль зростає динаміка рівня госпіталізації, інші показники поки адекватні, тому мова не йде про введення там "червоного" рівня.

"Сьогодні Рівненська область - включився вперше другий показник. Тому якщо два дні показник динаміки рівня госпіталізації буде, то вони можуть зайти в "червоний" рівень епіднебезпеки. Чернівецька область також потенційно - наступний кандидат для того, щоб зайти в "червоний" рівень епіднебезпеки", - сказав Ляшко.

Водночас, міністр пояснив, що індикатори МОЗ, які сигналізують про необхідність запровадження іншого рівня епіднебезпеки, не прив’язані до кількості інфікованих.

"Наші індикатори працюють не на кількість випадків... Наші індикатори, три із них, прив’язані до кількості госпіталізацій, бо пріоритетом у нас є стабільна робота медичної системи. Йдеться про завантаження ліжок, динаміку рівня госпіталізації і рівень госпіталізації. І два додаткових, які показують про спалах, це коефіцієнт виявлених випадків інфікувань. Більшість тестів робиться в МОЗівських структурах, там статистика 100% правильна. Якщо із тисячі протестованих понад 200 позитивних — це у нас уже засвітиться індикатор", - пояснив очільник МОЗ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, епіцентр якого знаходиться у західних областях. Він зазначив, що штам "Омікрон" зафіксовано у 10 регіонах.

З понеділка, 24 січня, на території Івано-Франківської області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

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