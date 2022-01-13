Борис Тодуров зазначив, що в Україну технологія може прийти через 5-7 років.

Відомий український лікар-хірург Борис Тодуров прокоментував унікальну операцію з пересадки людині серця від генетично модифікованої свині. Він вказав, що успішна операція – прорив в медицині.

Про це генеральний директор Інституту серця розповів на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у світі існує великий дефіцит донорських органів, але лист очікування дуже довгий, через що деякі пацієнти не доживають до операції.

При цьому він вказав, що лікарі використовували серце саме генномодифікованої свині, тому що її вона швидко росте – від моменту зачаття до ваги в 70-80 кг проходить близько шести місяців. За словами хірурга, раніше такі операції не робили, тому що реакція відторгнення настільки сильна, що її неможливо придушити препаратами.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, як можна буде придбати антибіотики за новою схемою"Сьогоднішні технології, генна інженерія дозволяють впровадити ген людини в ембріон свині та виростити свиняче серце або інші органи так, щоб вони не відторгалися організмом реципієнта. Це стало можливим тільки в останні роки", - пояснив Тодуров.

Також він розповів, що лікарі вже намагалися пересадити серце шимпанзе людині, але невдало.

"Перша операція з пересадки свинячої нирки успішно пройшла кілька місяців тому й ось зараз пересаджено перше серце. Безсумнівно, це новий прорив і нова технологія, яка отримає свій розвиток. Наскільки швидко це прийде в Україну? Як правило, такі серйозні новинки приходять в Україну через 5-7 років після того, як вони з'явилися вперше на Заході, зокрема в Америці або Європі", – заявив хірург.

Крім того, Тодуров вказав, що Україні необхідно готувати кваліфіковані кадри та технічне оснащення для впровадження цієї технології.

Як раніше повідомляв УНІАН, американські хірурги провели першу в світі експериментальну операцію, в ході якої пацієнту було пересаджено генетично Модифіковане серце свині. Лікарі кажуть, що це єдиний шанс Девіда Беннета на виживання - без пересадки його б чекала неминуча смерть.

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