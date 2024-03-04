Школяру тиждень "лікували" пневмонію амбулаторно, а малюк помер через пів години після народження.

У пологовому будинку та лікарні Одеси померли немовлятко та 9-річний хлопчик, ймовірно, через недбалість медичних працівників. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, в рамках обох проваджень слідчими призначені судово-медичні експертизи.

Один з померлих - 9-річний житель Ізмаїльського району, у якого була дуже висока температура.

"23 лютого його мати звернулась до сімейного лікаря в Ренійську районну лікарню, де хлопчику поставили діагноз "гостра респіраторна вірусна інфекція" та відпустили на амбулаторне лікування. Вночі 27 лютого стан дитини різко погіршився і його госпіталізували спочатку до районної, а потім до обласної дитячої клінічної лікарні, де вранці 29 лютого він помер", - розповіли правоохоронці.

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За словами місцевих жителів, в Одесу дитину з міста Рені привезли на реанімобілі. До того хлопчик хворів тиждень – він кашляв, а температура сягала 40 градусів. Проте, з діагнозом ГРВІ його відправили лікуватися додому, потім, коли стан зовсім погіршився, малолітнього госпіталізували й діагностували пневмонію та дихальну недостатність. В Одесі врятувати хлопчика вже не вдалося.

За фактом смерті 9-річної дитини розпочали одразу два провадження: за ч. 2 ст. 140 (невиконання чи неналежне виконання медиками професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки) та п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Також йдеться, що друга трагедія сталася в Одесі – у пологовому будинку.

"Встановлено, що 16 лютого одеситка народила двійню хлопчиків, але через пів години один з них помер під час реанімаційних заходів", - заявили у главку.

За фактом смерті немовляти також розпочали провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ. У поліції запевняють, що встановлюються усі обставини трагедії.

Водночас у соцмережах з’явилося відео, на якому батько немовляти каже, що подія сталася у пологовому будинку №5. Чоловік запевняє, що був присутній на пологах дружини, бачив що відбувалося та звинувачує у смерті дитини медиків. За його словами, дружина стояла на відповідному обліку, спостерігалася в одній із найкращих медустанов міста, вагітність протікала без ускладнень. Також батько запевняє, що спочатку йому відмовляли у порушенні кримінальної справи, він добивався цього через суд, а слідство нібито затягується.

Смерть дітей у лікарнях

У лютому на Одещині сталася ще одна трагедія - у лікарні, на операційному столі, померла породілля, у якої з живота дістали мертву дитину. До приймального відділення Татарбунарської лікарні було доставлено 40-річну жительку одного із сіл Лиманської територіальної громади. Діагноз був - "неуточнена вірусна інфекція". Пацієнтка перебувала на 30 тижні вагітності. В медичному закладі стан жінки погіршився, і лікарі провели кесарів розтин, під час якого вилучили мертву дитину. Породілля померла на операційному столі, попередньо - від набряку легень.

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