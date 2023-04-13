Там зазначили, що цього вдалося досягти завдяки трьом складовим.

Медичним силам ЗСУ вдалось суттєво знизити рівень летальності серед поранених військових.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. "На медичних силах ЗСУ сьогодні лежить чи не найважливіша задача - рятування життя і здоров‘я наших поранених військовослужбовців", - зазначила вона.

За словами Маляр, медичним силам вдалось суттєво знизити рівень летальності насамперед за рахунок наближення кваліфікованої медичної допомоги до поля бою та правильно спланованої евакуації, а також завдяки створенню унікального єдиного медичного простору цивільних та військових медзакладів.

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"Якщо порівнювати з рівнем летальності під час бойових дій в Іраку та Афганістані, то в смедичних сил ЗСУ вони значно нижчі", - підкреслила Маляр.

Парамедики на війні

Українські парамедики працюют в найгарячіших точках. Вони витягають наших поранених захисників з самого пекла інколи навіть ціною власного життя. Так, 15 лютого стало відомо, що на війні в Україні загинув 45-річний британський парамедик Джонатан Шенкін.

А 31 грудня 2022 року повернувся з російського полону представник корінного кримськотатарського народу і парамедик з "Азовсталі" Асан Ісенаджиєв.

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