Медичним силам ЗСУ вдалось суттєво знизити рівень летальності серед поранених військових.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. "На медичних силах ЗСУ сьогодні лежить чи не найважливіша задача - рятування життя і здоров‘я наших поранених військовослужбовців", - зазначила вона.
За словами Маляр, медичним силам вдалось суттєво знизити рівень летальності насамперед за рахунок наближення кваліфікованої медичної допомоги до поля бою та правильно спланованої евакуації, а також завдяки створенню унікального єдиного медичного простору цивільних та військових медзакладів.
"Якщо порівнювати з рівнем летальності під час бойових дій в Іраку та Афганістані, то в смедичних сил ЗСУ вони значно нижчі", - підкреслила Маляр.
Парамедики на війні
Українські парамедики працюют в найгарячіших точках. Вони витягають наших поранених захисників з самого пекла інколи навіть ціною власного життя. Так, 15 лютого стало відомо, що на війні в Україні загинув 45-річний британський парамедик Джонатан Шенкін.
А 31 грудня 2022 року повернувся з російського полону представник корінного кримськотатарського народу і парамедик з "Азовсталі" Асан Ісенаджиєв.