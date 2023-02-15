Життя захисника України збережене.

В Одесі лікарі провели успішну операцію по видаленню уламка гранати з грудної клітини військового.

Про це повідомляє прес-служба мерії міста. "Сьогодні у кожного свій фронт. Одеські медики провели успішну операцію воїну ЗСУ та видалили уламок гранати з грудної клітки. Життя захисника України збережене!", - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба оприлюднила фото, на якому уламок бойової гранати.

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Як працюють лікарі в умовах війни

З початку війни лікарям доводиться робити військовим надскладні операції.

Так, наприклад, у Дніпрі медики рятують наших військових від ампутацій. Вони збирають героїв майже "по частинах". Іноді медикам доводиться проводити операції по 10 годин.

Окрім цього, лікарі рятують бійців від уражень забороненими боєприпасами. Рашисти використовують білий фосфор.Травми від таких боєприпасів зустрічаються рідко, проте присутні.

При цьому на тлі ракетних атак у МОЗ розповіли, що медичні заклади не проводитимуть планових госпіталізацій та операцій.

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