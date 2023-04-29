Більшість людей потребували психологічної підтримки.

Більшість людей, які зверталися до мобільних пунктів, розгорнутих біля зруйнованої вчора внаслідок ворожої атаки багатоповерхівки в Умані, потребували психологічної допомоги. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, на місці було розгорнуто кілька мобільних пунктів допомоги, в тому числі у школі, неподалік від багатоповерхівки, яка зазнала ворожого удару. "Всього протягом минулої доби допомогу в мобільних пунктах отримали 132 особи і за сьогоднішній день – 34", - розповів Дубров.

Він додав, що більшість людей, все ж таки потребували психологічної підтримки. "Четверо пацієнтів були госпіталізовані з гострими психічними розладами до районної лікарні міста Умані, їм було надано допомогу. На даний час вони вже виписані з лікувального закладу", - наголосив перший заступник міністра.

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Він зазначив, що всі необхідні ресурси в лікувальних закладах області було оперативно мобілізовано. На сьогодні у міській лікарні Умані залишається п’ятеро постраждалих, одна людина перебуває у тяжкому стані.

"Одна пацієнтка перебуває в тяжкому стані у відділі інтенсивної терапії с тяжкою черепно-мозковою травмою. Вона прооперована, перший етап виконано, надалі вона потребує лікування в госпіталізованому нейрохірургічному стаціонарі. Зараз вирішуємо питання щодо переведення її до Києва з метою подальшого проведення оперативного втручання, для видалення уламків, які лишилися в порожнині черепа", - додав Дубров.

Удар по Умані 28 квітня - головне

28 квітня російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

В Умані одна із ракет влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, внаслідок чого у ньому практично знищено цілий під'їзд.

29 квітня голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що в місті розгорнуто п'ять пунктів надання допомоги потерпілим. Наразі розселили в тимчасові помешкання 176 людей. У міській лікарні залишаються п’ятеро постраждалих, серед них – один тяжкий.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в Умані завершили розбір завалів після ракетного обстрілу. Внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини: тіла 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Правоохоронці ідентифікували всі 23 тіла, ще дві жінки вважаються безвісти.

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