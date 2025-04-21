Україна закупить ліки для лікування 6 000 осіб.

Україна закупить в Ізраїлю велику партію препарату від променевої хвороби на випадок ядерного інциденту.

Як пише The Times of Israeli, ізраїльська компанія Pluri уклала контракт з українським банком пуповинної крові та українським банком крові Hemafund на поставку препарату PLX-R18 як потенційного засобу лікування променевої хвороби.

Цей препарат стимулює і відновлює вироблення всіх трьох типів клітин крові, що виробляються в кістковому мозку: білих і червоних кров'яних тілець, а також тромбоцитів.

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Відповідно до умов угоди про співпрацю фірма виробить і поставить Україні 12 000 доз препарату PLX-R18, що достатньо для лікування 6 000 осіб. Дози зберігатимуться в українському банку крові та доставлятимуться в медичні заклади по всій Україні в разі потреби.

Компанія Pluri заявила, що її препарат PLX-R18 був безпечно випробуваний як на людях, так і на тваринах. Результати серії нещодавніх досліджень на тваринах її терапії стовбуровими клітинами після впливу радіації продемонстрували збільшення показників виживання з 29% у групі плацебо до 97% у групі, що отримувала лікування.

Введення PLX-R18 як профілактичного заходу за 24 години до впливу радіації і знову через 72 години після впливу призвело до збільшення показників виживання з 4% у групі плацебо до 74% у групі, яка отримувала лікування.

Удар Росії по ЧАЕС

14 лютого російський "Шахед" вдарив по захисній арці над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Це спричинило пожежу малої інтенсивності, яка тривала кілька тижнів.

Хоча удар не спричинив викиду радіації, за словами експертів, атака перекреслила плани поступового демонтажу нестабільних частин четвертого енергоблоку. Адже захисна арка тепер не є герметичною, а кранове обладнання було пошкоджено "Шахедом".

Інженери, які будували захисну арку, визнали, що вони прорахувалися, коли планували захист об'єкта від можливих загроз. Вони подумали навіть про землетруси, але не врахували варіант Росії, яка битиме по ядерному об'єкту дронами-камікадзе.

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