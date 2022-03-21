Аукціон триватиме завершиться 27 березня.

У Лондоні проходить благодійний аукціон на підтримку дитячої лікарні НДСЛ Охматдит, де зараз лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"На продаж виставили унікальну антивоєнну картину Бенксі 2005 року — Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Картину на аукціон виставили анонімно", - зазначається у повідомленні.

Аукціон триватиме завершиться 27 березня. Торги починаються від 20 тис. фунтів стерлінгів. Всі гроші, виручені з продажу картини, підуть на допомогу Охматдиту.

Організатори акції зазначають: "Незважаючи на активні обстріли та авіаудари Російської Федерації, спеціалісти "Охматдиту" продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні. Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи".

У МОЗ висловили вдячність благодійникам, які долучаються до збереження життя та здоров’я українців під час війни.

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