Розслідування можливого джерела інфекції триває.

В Україні підтверджено новий випадок поліомієліту - захворів дворічний хлопчик у родині на Закарпатті.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

"24 січня Регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила дериват вакцинного поліовірусу типу 2 (VDPV-2) у зразку від 2-річної дитини з України. Зразок від хворого подібний до тих, що були вже визначені напередодні восени на Рівненщині", - зазначається у повідомленні.

У хлопчика з Закарпаття симптоми захворювання з’явилися у 13 грудня 2021 р. під час перебування в лікарні в м. Львів через лікування іншого захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки).

Зі слів мами, дитина не щеплена через відмову батьків, контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім’я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване.

28 грудня 2021 р. відібрані зразки направили в Центр громадського здоров’я для дослідження в референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусологічних та особливо небезпечних патогенів.

Розслідування можливого джерела інфекції триває.

Читайте такожЗ 1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту - МОЗ

"Це вже другий підтверджений випадок поліомієліту, спричинений дериватом вакцинного поліовірусу типу 2 в Україні. Нагадаємо, перший випадок підтвердили у 17-місячної дівчинки з Рівненщини, дитина також була невакцинована через відмову батьків", - зазначили у ЦГЗ.

Поліомієліт в Україні

Як повідомляв УНІАН, на Рівненщині у багатодітній родині, яка мешкає в селі Велика Омеляна, у жовтні 2021 року підтвердили параліч внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини. Пізніше стало відомо, що в цій родині захворіли ще шестеро дітей. Батьки дітей належать до певної релігійної громади, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.

Сьогодні, 24 січня, заступник міністра охорони здоров’я ‒ головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з 1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту.

За його словами, план передбачає два основних етапи. Перший етап стартує 1 лютого, і він буде відбуватися упродовж трьох тижнів. В цей час планується щепити дітей від 6 місяців до 6 років, які не отримали необхідної кількості доз вакцини проти поліомієліту.

В рамках цього етапу планують щепити майже 140 тисяч дітей.

Другий етап планують провести навесні. І в рамках цього етапу всі діти до 6 років мають отримати вакцину ОПВ, тобто оральна поліомієлітна вакцина. І це необхідно для захисту дітей від інфікування і зупинення циркуляції вірусу.

Голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін наголосив, що кожна третя дитина в Україні не вакцинована від поліомієліту.

Фахівці нагадують, що ліків від зазначеної хвороби не існує, єдиний захист - це вакцинація. Якщо дитина не вакцинована або вакцинована не повністю, вона має ризик отримати параліч, з яким вона буде жити до кінця життя.

***Поліомієліт – дуже заразне та небезпечне інфекційне захворювання, вірус поліо інфікує воду та їжу, передається від людини до людини, як правило, через брудні руки до рота, після чого розмножується у кишківнику.

Як наголошують в МОЗ, поліовірус також може залишатися на іграшках та побутових речах, яких торкалися інфіковані люди. Показовою є статистика щодо поліомієліту: в одному з чотирьох випадків інфікування поліо людина впродовж кількох днів має грипоподібні симптоми: лихоманку, втому, нудоту, біль у горлі та животі, головний біль, слабкість у м’язах.