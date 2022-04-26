Потяг складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.

В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг.

Про це повідомляє МОЗ України.

Як повідомляється, новий потяг-мінігоспіталь складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.

Повідомляється, що такий транспорт дозволяє евакуювати з "гарячих" областей України хворих, поранених і травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування. Разом з тим "Лікарі без кордонів" шукають українських спеціалістів, які мають змогу долучитися до роботи команди евакуаційного потягу.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські війська обстрілювали переважно нафтобази, пробуючи зруйнувати ланцюги постачання палива, а зараз вони поміняли стратегію. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що тепер обстрілюючи залізничні шляхи, як із заходу на схід, так навпаки, російські загарбники прагнуть не тільки зруйнувати постачання української армії, але й зламати експорт України.

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