Лікарі витягли з дитини спочатку ланцюжок з 18 елементів магнітного конструктора.

До НДСЛ "Охматдит" звернулися батьки дитини, що скаржилась на біль у животі. Після огляду спеціалісти відділення екстреної медичної допомоги направили хлопчика на обстеження.

Про це йдеться у повідомленні Охматдиту. "Вже на першому рентген-знімку спеціалісти побачили наявність у травному каналі цілої групи сторонніх тіл, у яких вдалось впізнати магнітний конструктор. 20 магнітів знаходились у різних частинах шлунково-кишкового тракту, проте були зʼєднані між собою", - розповіли в лікарні.

Консиліум лікарів ухвалив рішення про негайну операцію, оскільки кожна година очікування могла погіршити стан пацієнта. "Відмінність магнітів від інших сторонніх тіл, які можуть проковтнути діти, полягає у їх притягненні один до одного та защемленні тканин. Як наслідок, виникають зони некрозу (змертвіння), перфорації органів, шлунково-кишкові непрохідності", - пояснили лікарі.

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Спеціалісти виявили проковтнуті дитиною обʼєкти, що були зчеплені між собою. Медикам вдалося захопити перший магніт і витягти його разом із ланцюжком з 18 елементів конструктора.

"Проте один магніт залишився й спеціалісти не мали змоги видалити його ендоскопічно. Надалі за операційним столом почали працювати хірурги. Була виконана лапаротомія та ретельна ревізія органів черевної порожнини. Під час цього в дитини було виявлено 5 перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено", розповіли в Охматдиті.

При цьому лікарі зауважили, що так буває не завжди - наслідки проковтування сторонніх тіл бувають жахливими навіть після їхнього видалення. Маленькі пацієнти можуть сильно погіршити якість свого життя, а інколи й втратити його.

"Застерігаємо: будьте вкрай обережними та уважними до всіх предметів/іграшок/рідин, що можуть потрапити до організму дитини. Це важливо для збереження їхнього життя та здоровʼя. Якщо ж дитина вже щось проковтнула або поперхнулась, не намагайтесь дістати предмет самостійно, не викликайте в дитини блювання та не годуйте її. У такому випадку необхідно негайно звернутись за медичною допомогою!", - рекомендували фахівці.

Лікування дітей в Охматдиті

Лікарі Охматдиту беруться за найскладніші випадки. Там проходять лікування багато дітей з важкими хворобами. Так, у Охматдиті влітку минулого року 2-місячній дитині з важким комбінованим імунодефіцитом вперше провели трансплантацію кісткового мозку.

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