Названо одну причину багатьох небезпечних хвороб

Дослідники констатували: дефіцит «чоловічого» гормону є більш поширеним явищем, ніж вважалося досі.

Дослідники зі США, що представляють Мічиганський університет, дійшли висновку про те, що розвиток цілого букету хронічних захворювань пов'язаний з недостатнім виробленням гормону тестостерону.

Дефіцит цього гормону зустрічається у 22% молодих людей, 36% людей середнього віку і 35% літніх, зазначили при цьому наукові фахівці, передає "МедикФорум".

Вченими були проаналізовані історії хвороби декількох тисяч американців з трьох вікових груп (молодих, зрілих та літніх).

Дослідників цікавила схильність людей до таких захворювань, як артрит, цукровий діабет, гіпертонія, інсульт, інфаркт, депресія. Виявилося, що в плані ризику отримати будь-який з цих небезпечних порушень найбільш уразливі ті, хто має низькі рівні тестостерону в організмі.

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«Ми вивчали випадки мультиморбідності – наявності двох і більше хронічних захворювань у добровольців. З'ясувалося, що брак тестостерону веде до мультиморбідності у представників сильної статі різного віку», - розповіли автори проекту.

Дослідники констатували: дефіцит «чоловічого» гормону є більш поширеним явищем, ніж вважалося досі. Брак тестостерону може негативно позначатися на поведінці у чоловіків, роблячи їх нервовими, метушливими, схильними до частих нападів поганого настрою.

Дефіцит тестостерону, за словами вчених, часто пов'язаний з недостатньою фізичною активністю та ожирінням. Якщо вага чоловіка на 30% перевищує норму, його ендокринна система починає нарощувати виробництво «жіночого» гормону естрогену. Звідси й підвищена вередливість, уразливість, а також зміни у фігурі, яка поступово набуває більш жіночних обрисів.

Також знизити вироблення тестостерону в організмі «допомагають» зловживання алкоголем, хронічний простатит, прийом деяких ліків, вегетаріанство і раціон харчування з недостатнім рівнем жирів.

«Чоловікам потрібно регулярно вимірювати рівень тестостерону. Багато з них не в курсі тих факторів ризику, якими їм загрожує його нестача. Зниження рівня цього гормону часто відбувається абсолютно непомітно, призводячи до поступового погіршення стану здоров'я в цілому і до збільшення ризику хронічних хвороб», - зазначили дослідники, додавши, що підвищити рівень гормону можна за допомогою фізичних навантажень.