Сигнал смерті: вчені вперше дізналися швидкість загибелі клітин

Дослідникам вдалося з'ясувати, що на смерті однієї клітини процес не зупиняється.

Вчені зі Стенфордського університету у США вперше змогли визначити швидкість загибелі клітин.

Дослідники з'ясували, що загибель клітини починається з пошкодження однієї з її ділянок. Це, у свою чергу, призводить до вивільнення хімічної речовини, так званого "сигналу смерті", передає Science.

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Це речовина запускає "тригерну хвилю" - ланцюгову реакцію, що зачіпає інші ділянки клітини, вивільняючи там такі ж "сигнали".

Але на смерті однієї клітини цей процес не зупиняється - він запускається на її "сусідах". Дослідники наголошують, що така ланцюгова реакція буде доти, поки в організмі не закінчиться "сигнал смерті", тобто до його повної загибелі.

Швидкість цієї "тригерної хвилі" вчені назвали швидкістю клітинної смерті, вона становить 1,8 міліметра на годину.

Раніше фахівцями американської IT-корпорації Google була розроблена нейромережа «Медичний мозок», яка робить прогнози про майбутню смерть пацієнтів. За словами розробників, під час випробування нейросистема змогла точно передбачити смерть жінки.