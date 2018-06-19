Нейромережа Google розповість, коли ви помрете

Нейросистема "Медичний мозок" полегшить працю медиків і мінімізує ризик лікарських помилок.

Фахівцями американської IT-корпорації Google розроблена нейромережа «Медичний мозок», яка робить прогнози про смерть пацієнтів. За словами розробників, під час випробування нейросистема змогла точно передбачити смерть жінки.

«Медичний мозок» прогнозує не тільки смертність. Головним його завданням є якраз прогнозування ймовірності одужання, передає МедикФорум.

Для цього система аналізує інформацію про пацієнта, враховуючи безліч нюансів у стані його здоров'я, а також спосіб життя і харчування, специфіку лікування та інші фактори. Але у випадку важкого захворювання штучний розум може назвати конкретну дату смерті.

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«Медичний мозок» був апробований у ході лікування жінки, що хворіла на рак грудей. Він проаналізував понад 175,6 тисяч чинників, здатних вплинути на ймовірність смерті цієї пацієнтки найближчими днями, і в підсумку повідомив про ймовірність смерті, з якої були не згодні лікарі. Однак, незважаючи на оптимізм медиків, штучний інтелект мав рацію - пацієнтка померла через кілька діб після зробленого системою прогнозу.

Вважається, що подібна нейросистема полегшить працю медиків і мінімізує ризик лікарських помилок - діагнози і прогнозування перебігу хвороб пацієнтів стануть набагато точнішими.