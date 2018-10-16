Учені попередили про небезпечні наслідки кесаревого розтину

Виявлено небезпечні для дитини наслідки кесаревого розтину.

Вчені з університету Джорджії в Атланті (США) виявили, що кесарів розтин впливає на формування і ріст мозку вже після народження, сприяючи масовій смерті нейронів.

Біологи провели серію експериментів на вагітних мишах та їхньому потомстві, частина з якого з'явилася на світ нормальним шляхом, а решта – пережили мишачий аналог кесаревого розтину, йдеться в статті в журналі PNAS.

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Дослідники розповіли, що загибель нейронів одразу після виходу дитини на світ і надмірна активація гіпоталамусу в цей же час – цілком нормальні явища для перших годин життя новонародженого. Так організм навчається боротьби з інфекціями і формує первинні ланцюжки нервових клітин, позбавляючись непотрібних тілець.

Але цей процес порушується при хірургічному втручанні у процес дітонародження. У такому разі нейрони продовжували гинути в деяких ділянках мозку новонароджених мишей ще три дні, а імунітет довгий час не міг "заспокоїтися".

Раніше у ВООЗ заявили, що жінки дедалі частіше обирають кесарів розтин замість природних пологів.