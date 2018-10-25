Названо несподівану небезпеку зими для здоров'я людини

Вчені зазначили, що за низької температури судини звужуються, унаслідок чого до серця надходить менше кисню.

Низькі температури підвищують ризик розвитку інфаркту міокарда у літніх людей.

Про це заявили вчені Лундського університету (Швеція) після дослідження впливу погодних умов на здоров'я людей, йдеться у журналі JAMA Cardiology.

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Дослідження проводилося на території Швеції. Вчені проаналізували дані 274 тисяч громадян, у яких 1998-2013 роках діагностували інфаркт міокарда. Їхній вік складав від 50 до 89 років.

З'ясувалося, що коли температура повітря й атмосферний тиск були низькими, ймовірність серцевого нападу зростала на 10%. Коли температура піднімалася до 3-4 градусів, кількість нападів скорочувалася.

Вчені пояснили, що при низьких температурах звужуються судини. Унаслідок чого до серця надходить менше кисню.

Раніше вчені заявили, що одного бігу мало для профілактики серцево-судинних захворювань. Медики наголошують, що необхідно також відмовитися від шкідливих звичок, таких як вживання алкоголю і куріння.