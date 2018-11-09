Хірурги успішно розділили сіамських близнючок, у яких була спільна печінка (відео)
10:22, 09 листопада 2018Зарубіжні новини
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Медики розповіли, що втручання було успішним, і зараз дівчата вже потроху одужують.
Австралійські хірурги успішно розділили сіамських близнючок
Австралійські хірурги в місті Мельбурн успішно розділили сіамських близнючок. В операції брали участь майже 20 лікарів.
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Півторарічні дівчатка Німа і Дава з мамою живуть у Бутані. Вони мають спільну печінку, йдеться в сюжеті ТСН.
Зробити операцію у рідній країні бідна родина не мала можливості, тож допомогти зважились австралійці. Минулого місяця мама з дівчатками прибула до Мельбурна, і після тривалої підготовки команда з 18-ти лікарів зробила рідкісну операцію.
Раніше у США провели операцію з розділення сіамських близнюків, які зрослися головами.
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