этот материал доступен на русском

Хірурги успішно розділили сіамських близнючок, у яких була спільна печінка (відео)

10:22, 09 листопада 2018
Зарубіжні новини
948 0

Читайте такожУ Швейцарії розділили найменших сіамських близнюків у світі

Півторарічні дівчатка Німа і Дава з мамою живуть у Бутані. Вони мають спільну печінку, йдеться в сюжеті ТСН.

Зробити операцію у рідній країні бідна родина не мала можливості, тож допомогти зважились австралійці. Минулого місяця мама з дівчатками прибула до Мельбурна, і після тривалої підготовки команда з 18-ти лікарів зробила рідкісну операцію.

Раніше у США провели операцію з розділення сіамських близнюків, які зрослися головами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #операція#сіамські близнюки