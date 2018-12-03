Смартфони виявилися в сім разів бруднішими від сидіння для унітаза - дослідження

Дослідники виявили на смартфонах безліч різноманітних патогенів.

Мобільні телефони в сім разів брудніші, ніж сидіння для унітазів, як показало нове дослідження. При цьому захисні чохли для телефонів тільки погіршують ситуацію.

Особливо багато хвороботворних мікроорганізмів на різного роду чохлах для смартфонів зі штучної шкіри і пластику, повідомляє MedikForum.

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Дослідження за участю працівників офісів показало, що 40% з них йдуть до туалету зі смартфонами в руках. Саме тому вчені взяли зразки поверхні смартфонів і за допомогою спеціальних мікроскопів з особливим світлом встановили рівень і різноманітність мікробів, що населяють пристрої.

Для порівняння були проведені аналогічні виміри із сидінь для унітазів, де також проживає дуже багато бактерій. Дослідники з Університету Абердіна виявили на смартфонах безліч різноманітних патогенів.

Гарна новина полягає в тому, що на відміну від сидінь у публічних туалетах, на смартфонах проживають наші бактерії. Через це ймовірність підчепити якусь заразу набагато нижча.

Раніше дослідження показало, що на обладнанні, тренажерах і вагах у фітнес-клубах живе величезна кількість бактерій.