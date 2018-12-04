Вчені одним відео показали, як сигарети впливають на організм

Вчені показали, які саме хімічні речовини потрапляють в організм разом із сигаретами і який ефект вони чинять.

Курці дедалі частіше стикаються з обмеженнями, і не можна відкидати, що рано чи пізно сигарети (в їхньому класичному розумінні) заборонять. Але поки що до цього далеко.

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Варто відзначити й таке небезпечне явище, як пасивне куріння, передає Naked Science.

У такій несприятливій ситуації з курінням хорошою антирекламою сигарет може стати наука. Вчені на відео показали, які саме хімічні речовини потрапляють в організм разом із сигаретами і який ефект вони чинять.

Раніше американські вчені з Університету Флориди в Таллахассі заявили, що у дітей й навіть онуків батьків-курців можуть виникнути проблеми з розвитком.