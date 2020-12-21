Коли Байдену зроблять друге щеплення - поки невідомо.

Обраний президент США Джо Байден в прямому ефірі зробив щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Вакцину Pfizer Байдену укололи в госпіталі в штаті Делавер. Це перший етап вакцинації, всього їх повинно бути два. Коли йому зроблять друге щеплення - не уточнюється.

Сам Байден заявив, що робить щеплення для демонстрації того, що люди повинні бути готові пройти вакцинацію після того, як препарат стане доступний.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5pic.twitter.com/0w83G9IzZW — CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020

Раніше в Білому домі вакцину отримав 61-річний Майк Пенс. Також вакцинували його 63-річну дружину і 46-річного головного хірурга країни Джерома Адамса.

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Автор: Юрій Годован