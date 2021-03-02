При цьому, щоденний приріст заражень поки не досяг гірших показників осінньої хвилі.

У Чехії станом на 1 березня в лікарнях у важкому стані перебували 1568 хворих на коронавірус, що стало новим максимумом за весь час епідемії.

Читайте такожУряд Чехії хоче зобовязати великі компанії тестувати на COVID-19 працівниківЯк пише "Європейська правда"з посиланням на IDNES, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також встановило рекорд загальне число госпіталізованих з коронавірусом - 7717.

При цьому, щоденний приріст заражень поки не досяг гірших показників осінньої хвилі. Нещодавно Чехія вперше за майже два місяці зареєструвала понад 15 тис. хворих за добу. Напередодні виявили 12 150 нових випадків - більш ніж на 700 більше, ніж тиждень тому. Частка позитивних тестів серед усіх зроблених перевищила 33%.

Вакцину від коронавірусу в країні отримали вже 674 тис. громадян, близько 243 тис. отримали вже по дві дози.

Населення країни становить близько 10,7 млн осіб.

Коронавірус в Чехії

Для протидії епідемії з 1 березня в Чехії закриті дитячі садки і школи. З магазинів працюють тільки ті, які продають товари першої необхідності.

Для контролю дотримання обмежень на пересування залучили понад 30 тис. правоохоронців.

За даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, зараз у Чехії - найгірша в ЄС і країнах Європейської економічної зони ситуація з коронавірусом. Це єдина країна, де показник захворюваності за останні 14 днів перевищує 1000 випадків на 100 тис. населення. На другому місці за кількістю випадків - Естонія, На третьому - сусідня з Чехією Словаччина.

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Автор: УНІАН