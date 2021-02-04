Дослідники сподіваються, що результати будуть схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Нове дослідження показало, що відкритий інсулін може зберігатися протягом чотирьох тижнів в теплих умовах без втрати ефективності. Це дає надію тим людям з діабетом, які позбавлені постійного доступу до холодильників, запевняють автори дослідження, проведеного медичної благодійною організацією Лікарі без кордонів (MSF) і Женевським університетом.

Як пише НВ, дослідження показало, що флакон з інсуліном можна зберігати протягом чотирьох тижнів після відкриття при температурі від 25 до 37 градусів за Цельсієм.

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«Поточний фармацевтичний протокол вимагає, щоб флакони з інсуліном зберігалися при температурі від 2 до 8 градусів Цельсія до моменту відкриття, після чого людський інсулін можна зберігати при 25 ° C протягом чотирьох тижнів. Це, очевидно, проблема в таборах біженців при більш високих температурах, ніж ця, де в сім'ях немає холодильників», — сказала Філіпа Булль, консультант MSF з неінфекційних захворювань.

У деяких бідніших регіонах світу з температурою значно вище 25 за Цельсієм діабетикам без домашнього холодильника доводиться звертатися в лікарню для ін'єкцій, іноді по кілька разів на день. Для людей, що живуть з діабетом, доступ до лікування, включаючи інсулін, має вирішальне значення для їх виживання.

У своїй роботі організація MSF зафіксувала, що температура в таборі біженців Дагахалі на півночі Кенії коливається від 25 ° C вночі до 37 ° C вдень. Ці зміни були відтворені в лабораторії протягом чотирьох тижнів — часу, яке зазвичай потрібен людині з діабетом, щоб закінчити одну склянку інсуліну.

Результати показали, що «стабільність інсуліну, що зберігається в цих умовах, така ж, як у інсуліну, що зберігається в холодильнику, без впливу на ефективність. Це дозволяє людям з діабетом керувати своїм захворюванням, не відвідуючи лікарні кілька разів на день», — заявили вони в спільному прес-релізі.

Дослідження показало, що препарати інсуліну втратили не більше 1 відсотка — так само, як і в контрольній партії, що зберігається в холодильнику.

«Ці результати можуть служити основою для зміни практики лікування діабету в умовах обмежених ресурсів, оскільки пацієнтам не доведеться щодня ходити в лікарню для ін'єкцій інсуліну», — сказав Булль.

Вона сказала, що сподівається, що результати будуть схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

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Автор: УНІАН