За його словами, це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць.

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість ліквідованих дронами російських окупантів за жовтень.

"Маємо 25 тисяч втрат ворога, "двохсотих" російських окупантів за жовтень тільки завдяки БпЛА. Чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженнями. У нас є програма, і ми даємо за відповідні дії з відеопідтвердженнями додаткові бали. Тому тут чітка цифра. Без відеопідтвердження - ще 2-3 тисячі", - сказав він.

"Це говорить про те, що ми збільшуємо кількість БпЛА-компонента на фронті. І, відповідно, більше втрат несе ворог, який розпочав цю агресію", - пояснив Зеленський.

Він пообіціяв, що найближчим часом буде розроблена програма, яка спрямована на посилення захисту неба Херсону - боротьби з ворожими БпЛА.

"Ми розуміємо цю програму. Вона сьогодні була представлена. Підтримали цю програму, і я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст, які розташовані на гарячому напрямку", - додав український лідер.

Нещодавно Зеленський казав, що у 2025 році Росія втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.

"Зеленський заявив, що, за словами його генералів, Росія втратила 346 000 солдатів убитими і пораненими у 2025 році. Це практично відповідає числу мобілізованих за той самий період", - писало видання Axios.

