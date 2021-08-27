Уряду вдалося приборкати пандемію.

З 10 вересня коронавірус у Данії припинять класифікувати як "хворобу, котра представляє серйозну загрозу для суспільства", а це означає скасування решти карантинних обмежень.

Про це пише The Local з посиланням на прес-реліз МОЗ Данії.

У МОЗ пояснили, що високий рівень вакцинації в країні, особливо серед громадян з "груп ризику" радикально змінив ризики, пов’язані з коронавірусом.

З 1 вересня в країні скасують обов’язкове пред’явлення COVID-перепусток для відвідування ресторанів й барів, а також скасують заборону на відвідування нічних клубів.

Читайте такожУ ВООЗ прогнозують нову хвилю коронавірусу восени (відео)З 10 вересня в Данії футбольні матчі й інші багаточисельні події просто неба можна буде відвідувати без документів, що засвідчують повне проходження вакцинації.

Однак зміни у карантині стосуються безпосередньо самої країни й ніяк не позначаться на правилах в’їзду до Данії.

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Автор: Іван Бойко