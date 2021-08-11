Вакцинація може забезпечити певний захист, говорить експерт.

Професор Оксфордського університету Ендрю Поллард заявив, що штам "Дельта" унеможливлює формування колективного імунітету від COVID-19.

Про це пише Guardian.

За словами глави Oxford Vaccine Group, вакцинація не зупинила поширення коронавірусу.

"Проблема в тому, що цей вірус - не вірус кору. Якщо 95% людей прищепити від кору, то вірус більше не буде передаватися", - сказав Поллард.

Читайте такожУ Гвінеї зафіксували перший випадок смертельної лихоманки, від якої немає лікуванняХоча існуючі вакцини ефективні для запобігання серйозних захворювань і летального результату, вони не захищають від зараження вірусом.

Тому варіант "Дельта" як і раніше буде інфікувати вакцинованих.

"І це означає, що кожен, хто ще не вакцинований, в якийсь момент зіткнеться з вірусом. І у нас немає нічого, що зупинило б цю передачу", - зазначив він.

За словами Полларда, імунна система запам'ятає вакцинацію на десятиліття, і це забезпечить людині певний ступінь захисту.

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Автор: Людмила Жерновська