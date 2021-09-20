Фаучі нагадав, що щонайменше 70 млн американців мають право на щеплення від коронавірусу, "але досі не зробили його".

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що в країні не помре один мільйон людей через коронавірус, якщо вакцинується більше американців. У Сполучених Штатів є для цього всі можливості.

Як повідомляє CNN, Фаучі нагадав, що щонайменше 70 млн американців мають право на щеплення, "але досі не зробили його".

"Якщо переважна більшість населення буде щеплена, цього точно не станеться", - зазначив Фаучі.

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Він також зазначив, що дані про доцільність ревакцинація з використанням вакцин від COVID-19 компаній Moderna і Johnson & Johnson будуть отримані через кілька тижнів.

Американські регулятори вже почали розглядати питання про застосування третьої дози вакцини Pfizer і BioNTech. Консультативна група Управління з контролю якості продуктів і ліків (FDA) рекомендувала третє щеплення вакциною Pfizer-BioNTech для людей старше 65 років або з групи ризику, але відмовилася підтримати ревакцинацію для ширших верств населення.

Раніше CNN, посилаючись на статистику Університету Джона Хопкінса, стверджував, що кожен 500-й американець помер від COVID-19.

Коронавірус: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко