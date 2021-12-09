Американські медики закликають більш уважно ставиться до всіх змін самопочуття і назвали п'ять симптомів, які вимагають негайного медичного втручання.

Новий штам коронавірусу Омікрон дуже швидко поширюється по світу. Поки вчені та медики з'ясовують, наскільки цей штам небезпечніше інших варіантів коронавірусу, у Центрі з контролю та профілактики захворювань США назвали його небезпечні симптоми.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Медики запевнили, що загальні симптоми штаму Омікрон не надто відрізняються від попередніх варіантів коронавірусу.

Читайте такожНа сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено - МОЗЄдина відмінність - він дуже заразний і швидше поширюється.

Зазначається, що вакциновані люди також можуть заразитися цим штамом та заражати інших, навіть за відсутністю симптомів коронавірусу.

Американські медики закликають більш уважно ставиться до всіх змін самопочуття і назвали п'ять симптомів, які вимагають негайного медичного втручання.

Небезпечні симптоми Омікрону:

утруднене дихання;

постійний біль або тиск в грудях;

сплутаність свідомості, дезорієнтація;

нездатність прокинутися або не спати;

блідий, сірий або синюшний відтінок шкіри, губ і нігтів.

Крім того, зазначається, що характерними симптомами Омікрону є сильна втома, м'язові болі, першіння в горлі, сухий кашель.

Попри на те, що Омікрон викликає більш м'який перебіг хвороби, лікарі допускають, що в деяких випадках інфекція може стати дуже важкою. За наявністю небезпечних симптомів варто відразу звертатися до лікаря.

Медики нагадують, що найкращим захистом від важких форм будь-якого штаму коронавірусу залишається вакцинація двома дозами. Варто пам’ятати й заходи щодо протидії коронавірусній хворобі. Йдеться про обов'язкове носіння захисної маски в громадських місцях, транспорті, а також дотримання соціальної дистанції.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у ВООЗ повідомили, що новий варіант COVID-19 "Омікрон" зафіксований на території 57 країн світу. Водночас, за даними МОЗ, станом на 9 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку "Омікрона".

Довідка УНІАН. Новий варіант коронавірусу B. 1.1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада.

ВООЗ назвала новий штам коронавірус грецькою літерою "Омікрон".

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко