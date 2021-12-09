Гендиректор ВООЗ також зазначив, що поки складно спрогнозувати, про який саме вплив йдеться. Фахівці фіксують збільшення заразності вірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може вплинути на всю пандемію.

Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус, передає ТСН. "Деякі характеристики "Омікрона", зокрема, глобальне поширення і велика кількість мутацій, вказують на те, що він може серйозно вплинути на хід пандемії", - заявив Гебреєсус.

Гендиректор ВООЗ також зазначив, що зараз складно спрогнозувати, про який саме вплив йдеться. Фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. У той же час раніше повідомлялося, що є дані, що вказують на те, що "Омікрон" викликає більш легку форму коронавірусу, ніж штам "Дельта". Однак у ВООЗ кажуть, що робити певні висновки ще рано.

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Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у ВООЗ повідомили, що новий варіант COVID-19 "Омікрон" зафіксований на території 57 країн світу. Водночас, за даними МОЗ, станом на 9 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку "Омікрона".

Довідка УНІАН. Новий варіант коронавірусу B. 1.1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада.

ВООЗ назвала новий штам коронавірус грецькою літерою "Омікрон".

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.

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Автор: Ірина Погоріла