Університет Гонконгу опублікував зображення штаму коронавірусу "Омікрон".
Воно було зроблено за допомогою електронного мікроскопа. Як пояснили вчені, на знімку показується пошкодження клітин з набряклими везикулами, що містять маленькі чорні вірусні частинки.
Новий штам коронавірусу "Омікрон"
Новий варіант коронавірусу B. 1.1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада.
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ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з них викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.
Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".
4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.