Знімок зараженої "Омікроном" клітини було зроблено за допомогою електронного мікроскопа.

Університет Гонконгу опублікував зображення штаму коронавірусу "Омікрон".

Воно було зроблено за допомогою електронного мікроскопа. Як пояснили вчені, на знімку показується пошкодження клітин з набряклими везикулами, що містять маленькі чорні вірусні частинки.

Новий штам коронавірусу "Омікрон"

Новий варіант коронавірусу B. 1.1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада.

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ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з них викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.

Автор: Ірина Погоріла