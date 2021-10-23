Якщо FDA дозволить імунізацію Pfizer/BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років, це буде перша вакцина проти COVID-19 для цієї вікової групи.

Переваги вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років явно переважають ризики рідкісних випадків запалення серця.

Про це заявили фахівці Управління з контролю за продуктами і медикаментами США (FDA), пише Reuters.

22 жовтня виробники вакцини Pfizer заявили, що їхній препарат показав 90,7% ефективність проти коронавірусу в клінічному дослідженні дітей від 5 до 11 років.

Якщо FDA дозволить імунізацію Pfizer/BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років, це буде перша вакцина проти COVID-19 для цієї вікової групи, а щеплення можуть стати доступні в США на початку листопада.

Як зазначає Reuters, вакцини Pfizer і Moderna пов'язують із рідкісними випадками запалення серця, яке називається міокардит, особливо у молодих чоловіків.

Співробітники FDA заявили, що, якщо припустити, що кількість випадків міокардиту, що спостерігаються в молодшій віковій групі, буде подібна до тієї, що спостерігається у дітей віком від 12 до 15 років, то кількість госпіталізацій з COVID-19, яких вдалося запобігти, перевищить кількість госпіталізацій з міокардитом, у більшості проаналізованих сценаріїв.

Pfizer припустив у своїх документах для FDA, що кількість випадків міокардиту у молодшій віковій групі, імовірно, буде нижчою, ніж спостерігається у старших дітей, частково тому, що дітям 5-11 років давали меншу дозу - лише третину від тієї дози, яку отримували діти від 12 до 15 років.

Pfizer зазначає, що в дослідженні брали участь 2268 дітей. Дві третини з них отримали вакцину Pfizer, третина – плацебо. Серед вакцинованих на коронавірус захворіли троє дітей, серед тих, хто отримав плацебо - 16 осіб. Ефективність вакцини перевищила 90%.

Якщо FDA дозволить вакцину Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років, група радників Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) зустрінеться 2-3 листопада, щоб дати рекомендації щодо того, як слід вводити щеплення. Більшість американських штатів чекають, поки CDC підпише рекомендації щодо вакцин, перш ніж почати вводити щеплення.

Як повідомляв УНІАН, вакцина Pfizer уже дозволена дітям віком від 12 років, але компанія подала заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

У США Центр з контролю і запобігання захворювань (CDC) з'ясував, що вакцина Pfizer на 93% ефективна для запобігання COVID-госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Олександр Топчій