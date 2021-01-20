Згідно з результатами, які є попередніми, рівень фізичної активності знизився на 35% в перші місяці пандемії.

Соціальне дистанціювання і робота з дому допомагають запобігти передачі коронавірусу, але можуть сприяти нездоровій поведінці, наприклад, надмірному споживанню фаст-фуду, посиленню сидячого способу життя, скороченню фізичної активності.

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Науковці вважають, що останній фактор може привести до щорічного збільшення кількості нових випадків діабету 2 типу більш ніж на 11,1 мільйона і привести до більш ніж 1,7 мільйона смертей, пише zdorovia.

Оцінки були представлені дослідниками з Державного університету Сан-Паулу, Бразилія, в оглядовій статті, опублікованій в журналі Frontiers in Endocrinology. Автори підкреслюють, що існує "гостра необхідність" рекомендувати фізичну активність під час пандемії.

В огляді, крім інших джерел даних, представлені результати міжнародного онлайн-опитування, проведеного групою з 35 дослідницьких інститутів на декількох континентах. Згідно з результатами, які є попередніми, рівень фізичної активності знизився на 35% в перші місяці пандемії, і це супроводжувалося збільшенням сидячого поведінки на 28,6%.

Попередні дослідження вже показали, що недолік фізичної активності став причиною близько 33 мільйонів випадків діабету 2 типу в 2019 році і 5,3 мільйона випадків смертей в 2018 році.

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Автор: УНІАН